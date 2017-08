01.

男性にとって「女性」とは、どういう存在?

02.

女性にとって「男性」とは、どういう存在?

03.

良い恋愛関係を保つために欠かせない、パートナーの行動は?

04.

かつては深く愛し合ったふたりが別れをむかえる原因は、何がありえる?

05.

「愛」とはどういうもの?

06.

良い関係を保つために彼がするべきことは?

07.

良い関係を保つために彼女がするべきことは?

08.

親しい関係を育む上で一番大変なこととは?

09.

人が恋に落ちるのはなぜ?

10.

「最高な関係」を築くために彼がするべきこととは?

11.

「最高な関係」を築くために彼女がするべきこととは?

12.

彼にされて、最も傷つくこととは?

13.

彼女にされて、最も傷つくこととは?

14.

男性がされて好きなことは何?

15.

女性がされて好きなことは何?

16.

恋愛から得た一番の学びは何?

17.

最高な関係を一言で形容するとしたら何?

18.

恋愛に欠かせないこととは?

19.

あなたといると、相手にどんなメリットがある?

20.

即座に関係に終止符を打ちたくなる行動は?

最後に、なぜこの質問を尋ね合うべきなのかを簡単に解説しましょう。 長続きするカップルに共通しているのは「お互いの違いを把握し、受け入れていること」です。むしろこれを知らないと、ふたりはどんどんすれ違ってしまいます。 この20の質問リストに答えると、ふたりが恋愛に求めているものがクリアになるはずです。もし違ったことがあれば、それを受け入れる努力をしましょう。人間の価値観は、一人ひとり異なるもの。だから一つずつお互いに歩み寄っていくことが、長続きする関係を築くコツです。 ここで大事なのは、とにかく正直な答えを出すということ。そうすることで、より相手への理解も深まりますし、それを関係にうまく取り入れることができるでしょう。 質問に答える際には、理由を添えるのも忘れずに。過去の恋愛から例を挙げながら「なぜそう思うのか」をできるだけ具体的に説明すること。そして好ましくないものは、「変えたい」と主張するのも良いでしょう。付き合い始めたばかりでも、長く付き合ってきた間柄でも、この質問を聞き合う価値はきっとあるはずです。

また関係がマンネリ化してしまったら、付き合いたての頃の刺激を取り戻せるよう、新たなことにチャレンジしてみましょう。 上記の質問以外にも、政治、宗教、セックス、家族、経済面、そして精神面において大事にしていることなど、まだ相手に打ち明けていないことをあえて話してみるのも一つの手です。反応が読めない話題について触れることは何かと緊張しますが、相手の視点に触れることができると、ふたりにとって刺激的な会話ができるはず。 とにかくオープンに、正直な気持ちを伝えること。それでうまくいけば、万々歳です。うまくいかなくても、長い年月を一緒に過ごした後に判明するよりかは気が楽でしょう。

More content from YourTango

Dirty Little Secrets Women Keep From Men

10 Surprising Health Benefits From Semen

6 Compliments Men Never Get Tired Of Hearing