水原希子が22日に自身のInstagramで、映画『奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール』(9月16日公開)で共演している妻夫木聡とのツーショット写真をアップ。だがこの写真が、海外のファンに“とあるカン違い”を招いているようだ。

水原はInstagramで「9月16日、公開ですよー」と映画のハッシュタグを付けて、妻夫木とおでこをくっつけ合う仲良しツーショットを公開。『奥田民生になりたいボーイ〜』で水原と妻夫木は、恋人役で共演。写真も作中の雰囲気を醸し出したものとなっており、日本のファンからは「超お似合いです」「可愛すぎ」「イケメン&イケ女」「本当のカップルみたい」と反響を呼んでいる。

だが一方で大混乱しているのが、水原の海外のファン。海外のファンも多い水原のInstagramには、「Who is he?(彼は誰?)」「Boyfriend?(彼氏?)」「Omg(オーマイガー)」「Who is that? Is her husband? Boyfriend?(誰なの? 夫? 彼氏?)」と妻夫木を“本物の恋人”と勘違いするコメントが続出。さらに「Can someone please translate it? I'm gonna cry(誰か文章を翻訳してくれる? 泣きそう)」「Boyfriend? Ya ne ponimayu po Japanski(彼氏なの? 日本語はわからないよ)」と助けを求める声も。そんな彼らをなだめるように別のファンからは「Everyone she's promoting their new movie(みんな、これは新しい映画のプロモーションだよ)」という呼び掛けも見られていた。(濱島裕)