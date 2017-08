バンダイは9月9日、「ラスカル」とコラボした焼きたてベーカリーカフェ「Rascal Bakery by CHARABREAD」を、東京・ 吉祥寺 にオープンする。「Rascal Bakery by CHARABREAD」は、2015年11月に大阪の複合施設「EXPOCITY」にオープンしたバンダイ直営のベーカリーカフェ「CHARABREAD」を、「 あらいぐまラスカル 」の世界観に特化させたお店。毎日店内のキッチンで調理した、キャラクターパンをはじめとする焼きたてのパン約30種と、吉祥寺オリジナルセットメニューも展開する。☆店舗詳細店舗名称:Rascal Bakery by CHARABREADオープン日:2017年9月9日営業時間:平日8時〜20時/土・日・祝10時〜20時休業日:無休住所:東京都武蔵野市吉祥寺本町 4-7-2