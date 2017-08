8月19〜20日の全国動員ランキングが興行通信社より発表され、『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』が、初週土日動員26万6000人、興収3億5150万円を記録し、初登場1位を飾った。前作『HiGH & LOW THE RED RAIN』の初週土日動員22万4000人、興収2億9800万円を上回る好スタートを切った。公開から4週連続1位を記録していた『怪盗グルーのミニオン大脱走』は、ついに首位を明け渡し2位に。しかし週末土日動員22万7200人、興収2億7700万円と、まだまだ好調な数字を叩き出し、公開31日目で累計興収55億6000万円を記録。『ミニオンズ』の最終興収52億円を早くもクリアし、日本における歴代イルミネーション・エンターテインメント作品のトップに躍り出た。3位は初登場の『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』が、初週土日動員22万人、興収2億9500万円をあげランクイン。1993年に放送された岩井俊二監督の実写ドラマをアニメ映画化した作品だが、初日のアンケートでは、観客の33%が16〜19歳、32.7%が20代と、ドラマを知らない世代の稼働が目立ったようだ。先週初登場2位だった『スパイダーマン:ホームカミング』は4位に、3位だった『君の膵臓をたべたい』は5位へと順位を落としたものの、『スパイダーマン』は累計で18億4100万円、『君の膵臓』が累計21億9800万円と順調に数字を伸ばしている。その他、『劇場版ポケットモンスター キミにきめた!』は累計29億7300万円、『トランスフォーマー/最後の騎士王』が累計14億5700万円、『銀魂』が累計34億8000万円、『メアリと魔女の花』が累計28億5300万円という数字になっている。8月19日〜20日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY第2位:怪盗グルーのミニオン大脱走第3位:打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?第4位:スパイダーマン:ホームカミング第5位:君の膵臓をたべたい第6位:劇場版ポケットモンスター キミにきめた!第7位:トランスフォーマー/最後の騎士王第8位:銀魂第9位:メアリと魔女の花第10位:劇場版 仮面ライダーエグゼイド/宇宙戦隊キュウレンジャー