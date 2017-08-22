»³ËÜÈþ·î¡ßÂçÃ«Î¼Ê¿¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥¢¥ê¥¹¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
8·î25Æü¤«¤éAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë¡Û
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢90ÉÃ¤È60ÉÃ¤Î2¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£90ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢»³ËÜÈþ·î±é¤¸¤ëOL¡¦ÍÀ´Àî¤Õ¤¦¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà±é¤¸¤ë¶î¤±½Ð¤·¤ÎÌ¡²è²È¡¦±©ÅÄ¤ß¤º¤Û¡¢Ä«ÈæÆàºÌ±é¤¸¤ë±ß¾ë»û¤µ¤æ¤ê¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó±é¤¸¤ë¿´ÎÅÆâ²Ê°å¡¦ºùÀîÍý±û¤¬Âå´±»³¤Ç¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿±é¤¸¤ë¾å»Ê¤Î±ü±à¿µÆó¤¬¤Õ¤¦¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ÂçÅì½Ù²ð¡¢ÇòÀÐÈ»Ìé¡¢¾®´ØÍµÂÀ¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢úË½ÓÂÀÏº¤éÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿60ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤¦¡¢¤ß¤º¤Û¡¢¤µ¤æ¤ê¡¢Íý±û¤é¤Î¾Ò²ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÕÌîÄ»»Ò¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡ØÅìµþ¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÏÅìµþ¡¦Âå´±»³¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤à¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼¡×¤ÎÆ±µéÀ¸4¿Í¤¬¡¢Îø°¦¤ä»Å»ö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¬¤»¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØPARKS ¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡Ù¤ÎÀ¥ÅÄ¤Ê¤Ä¤¤È¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ç¥£¥¢¡¼¡Ù¤ÎµÆÃÏ·òÍº¤¬Ì³¤á¤ë¡£µÓËÜ¤Ï°¤Áê¥¯¥ß¥³¤¬Ã´Åö¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë¡Û
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢90ÉÃ¤È60ÉÃ¤Î2¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£90ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢»³ËÜÈþ·î±é¤¸¤ëOL¡¦ÍÀ´Àî¤Õ¤¦¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà±é¤¸¤ë¶î¤±½Ð¤·¤ÎÌ¡²è²È¡¦±©ÅÄ¤ß¤º¤Û¡¢Ä«ÈæÆàºÌ±é¤¸¤ë±ß¾ë»û¤µ¤æ¤ê¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó±é¤¸¤ë¿´ÎÅÆâ²Ê°å¡¦ºùÀîÍý±û¤¬Âå´±»³¤Ç¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿±é¤¸¤ë¾å»Ê¤Î±ü±à¿µÆó¤¬¤Õ¤¦¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ÂçÅì½Ù²ð¡¢ÇòÀÐÈ»Ìé¡¢¾®´ØÍµÂÀ¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢úË½ÓÂÀÏº¤éÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿60ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤¦¡¢¤ß¤º¤Û¡¢¤µ¤æ¤ê¡¢Íý±û¤é¤Î¾Ò²ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÕÌîÄ»»Ò¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡ØÅìµþ¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÏÅìµþ¡¦Âå´±»³¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤à¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼¡×¤ÎÆ±µéÀ¸4¿Í¤¬¡¢Îø°¦¤ä»Å»ö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¬¤»¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØPARKS ¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡Ù¤ÎÀ¥ÅÄ¤Ê¤Ä¤¤È¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ç¥£¥¢¡¼¡Ù¤ÎµÆÃÏ·òÍº¤¬Ì³¤á¤ë¡£µÓËÜ¤Ï°¤Áê¥¯¥ß¥³¤¬Ã´Åö¡£