監督から引退していたスティーヴン・ソダーバーグが新作『ローガン・ラッキー』とともに帰ってきた!11月より全国公開される。

不運続きのジミーとクライドのローガン兄弟(チャニング・テイタム&アダム・ドライヴァー)は、爆弾に関して天才的な技術をもつ囚人ジョー(ダニエル・クレイグ)を脱獄させ、全米が夢中になるNASCARレースの最中に、その売上金すべてを金庫から盗もうと企てる――。

映画批評サイト、ロッテントマトで93%の高評価(8月21日現在)を得た、スティーヴン・ソダーバーグ監督注目の復帰第一作、いよいよ日本公開!

■『ローガン・ラッキー』

2017年11月 TOHOシネマズ 日劇ほかにて全国ロードショー

