. . おはようございます✨ . 6月です、早すぎです|д꒪ͧ ) 今月もよろしくお願いしま〜〜す。・*・:♪ . 朝から食べてませんよ 笑笑 先日のおやつです🍭 . oisixさんの抹茶プリン ホーキーポーキーアイス #famimacafe #ふんわりもっちドーナツ 抹茶ホイップ&つぶあん . ドーナツ激甘🍩 アイスも甘々🍨 プリンは甘さ控え目←たぶん . 見た目重視の#おうちパフェ でした(≖ω≖) . . ..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:*..。:* #おうちカフェ #カフェ #cafe #onthetable #photooftheday #佐藤もも子 #沖澤康平 #器 #器好き #器あんぽんたん同盟 #doughnut #icecream #parfait #sweets #pottery #foodpic #foodstagram #food #foodstyling #ouchigohan #photo #olympus #オリンパス倶楽部 #phos_japan #iGersJP

A post shared by @chiron223 on May 31, 2017 at 3:48pm PDT