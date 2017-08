8月19日より公開となった『HiGH&LOW』シリーズ最新作『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』が最初の週末土日2日間(8月19日、20日)で、4週連続で首位をキープしていた『怪盗グルーのミニオン大脱走』や話題のアニメ映画『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』などを抑え、興行成績ランキングで見事、初登場第1位デビューをはたしたことがわかった。8月19日には動員14万9643名、興収1億9835万2400円 。20日には動員11万6421名、興収1億5311万円6200円を記録し、土日2日間合計では動員26万6046名、興収3億5146万8600円となっている。また、先行上映分を含む8月20日までの累計成績は動員29万6471人、興収4億1231万3400円となっており、すでに興収4億円を突破。男女比も4:6と、前作『HiGH&LOW THE MOVIE』の2:8と比べ、若い中高生を中心に男性客の来場比率が高くなっている。一方、女性客では、これまでのキャストファンのみならず、新たな女性のアニメオタク女子たちの来場も目立った。さらに、シリーズ作をまったく見ていない初見の観客も多くみられ、ぴあ映画初日満足度調査でも、93.8で堂々の第1位を獲得するなど、作品の評価も上々で、今後、どこまで数字を伸ばせるかに注目が集まる。