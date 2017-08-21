¡ÚËèÆü¥³¡¼¥Ç¡ÛÅ´ÈÄÈþ¿Í¤ÎÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤Ç½©¤é¤·¤µ¡ª¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÊÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Ç
andGIRL¤«¤éËèÆüºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢à²Æ½ª¤ï¤ê¤Ï¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡ª½©»ÈÍÑ¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¥³¡¼¥Çá¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ï²Æ¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ½©¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª½©»ÅÍÍ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½©¤Îµ¤ÇÛ¤ò¡£
½Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡ï17,000¡¿¥Þ¥¤¥¹¥È¥é¡¼¥À¡¡¥Ë¥Ã¥È¡ï7,800¡¿¥Î¡¼¥ê¡¼¥º¡Ê¥Î¡¼¥ê¡¼¥º&¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¶äºÂËÜÅ¹¡Ë¡¡¥Ð¥ó¥°¥ë¡ï6,500¡¢¥¯¥í¥¹¥ê¥ó¥°¡ï3,300¡¿¤È¤â¤ËJUICY ROCK¡¡¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡ï9,000¡¢À±¥ê¥ó¥°¡ï11,000¡¿¤È¤â¤ËJouete¡¡¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡ï4,600¡¿¥í¥Ç¥¹¥³¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥í¥Ã¥½ ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍÅ¹¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹¡ï13,000¡¿¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥À¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡Ë
Point!
²Æ¤Ë°ú¤Â³¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É ²Æ¤é¤·¤µ¤â»Ä¤ëÇò¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë½©¤é¤·¤¤¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë ¥Õ¥¡¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²Æ¤È¤ÎÀþ°ú¤¤ò
²Æ½ª¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤Ç½©¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¡¿ÅèÌî°°¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿À¾»³¿¿°Ê¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí
ËÜÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡Ä
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½©¤Îµ¤ÇÛ¤ò¡£
½Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Æ¤Ë°ú¤Â³¤½©¤â¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡ª
¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡ï17,000¡¿¥Þ¥¤¥¹¥È¥é¡¼¥À¡¡¥Ë¥Ã¥È¡ï7,800¡¿¥Î¡¼¥ê¡¼¥º¡Ê¥Î¡¼¥ê¡¼¥º&¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¶äºÂËÜÅ¹¡Ë¡¡¥Ð¥ó¥°¥ë¡ï6,500¡¢¥¯¥í¥¹¥ê¥ó¥°¡ï3,300¡¿¤È¤â¤ËJUICY ROCK¡¡¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡ï9,000¡¢À±¥ê¥ó¥°¡ï11,000¡¿¤È¤â¤ËJouete¡¡¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡ï4,600¡¿¥í¥Ç¥¹¥³¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥í¥Ã¥½ ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍÅ¹¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹¡ï13,000¡¿¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥À¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡Ë
½©¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²Æ¥³¡¼¥Ç¤È¤ÎÀþ°ú¤¤ò¡ª
Point!
²Æ¤Ë°ú¤Â³¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É ²Æ¤é¤·¤µ¤â»Ä¤ëÇò¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë½©¤é¤·¤¤¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë ¥Õ¥¡¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²Æ¤È¤ÎÀþ°ú¤¤ò
²Æ½ª¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¥«¥é¡¼¤Ç½©¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¡¿ÅèÌî°°¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿À¾»³¿¿°Ê¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí