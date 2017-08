米初代大統領ジョージ・ワシントンの伝記映画『ザ・ヴァージニアン(原題) / The Virginian』の脚本・監督を、『アメリカン・スナイパー』で脚本・製作総指揮を担当したジェイソン・ホールが務めるとDeadlineが報じた。

作家デイヴィッド・フィンケルの同名著書は、素朴な男ジョージが厳しい開拓地で極端なほどの大志を抱いて活躍するさまを描いたもので、映画ではいかに彼が自分との闘いに勝ち、後に植民地総司令官としてアメリカを独立させたかを活写するという。映画『バーレスク』『グリーン・ランタン』などを手掛けたドナルド・デ・ラインの制作会社デ・ライン・ピクチャーズが、ニュー・ライン・シネマの下で製作する。

ホールは、PTSDを患う退役軍人を描いたユニバーサル・ピクチャーズの『サンキュー・フォー・ユア・サービス(原題) / Thank You for Your Service』の米公開が10月27日(現地時間)に控えている。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)