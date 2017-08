Image: Evan Blass/Twitter



今年のスマホ商戦はアツいぞ!

いよいよ8月23日(現地時間)に発表イベントを控えたSamsung(サムスン)の新型スマートフォン「GALAXY Note 8」ですが、海外からはその発売日が9月15日なるという情報がありますよ。



今回の情報を伝えているのは、リーク情報にめっぽう強いTwitterアカウントのEvan Blass。彼は8月23日に発表されたGalaxy Note 8が8月24日には仮予約が始まり、そして9月15日に発売されるだろうとの情報をつぶやいています。

さて9月15日といえば、9月の第3金曜日。もうお気づきかもしれませんが、iPhone 5以降すべてのiPhoneは9月の第3あるいは第4金曜日に発売されており、今年の「iPhone 8」の発売とかぶる可能性が大いにあります。…Samsungも、Galaxy Note 8によほど自信があるってことでしょうか。

CORRECTION: the options are as follows



1. 256GB card + wireless charger

2. 360 cam



Sorry for the confusion. https://t.co/Db42n4kVCf