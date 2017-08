シンガポール沖のマラッカ海峡で21日午前5時24分ごろ(日本時間同日午前6時24分ごろ)、米駆逐艦「ジョン・S・マケイン」がリベリア船籍のタンカーと衝突した。米海軍によると、乗組員5人が負傷、10人が行方不明。駆逐艦は左舷に損傷を受けたものの、米海軍は自力航行が可能でシンガポールの港に向かっていると説明している。

米軍ヘリのほか、シンガポール海軍の艦船やヘリコプターなどが捜索・救難活動にあたっている。マレーシアも救助活動に参加した。

シンガポール周辺は石油など貨物の主要輸送路で、世界でも最も混雑する水域のひとつ。マラッカ海峡そのものも、世界で最も戦略的・経済的に重要な航路のひとつ。

タンカー「アルニックMC」は総重量約3万トンで、駆逐艦の約3倍。衝突当時は空荷だった可能性がある。

船舶位置情報サイトによると、衝突の約90分後にはマレーシア・ジョホール沖数キロにいたもよう。

駆逐艦「ジョン・S・マケイン」は、ジョン・マケイン上院議員(共和党、アリゾナ州)の祖父、ジョン・S・マケイン提督と、父のジョン・S・マケイン・ジュニア提督にちなんで命名された。

マケイン議員は、「ジョン・S・マケイン」の乗組員の安全を妻と祈るとツイート。「捜索・救助活動にあたるクルーに感謝する」と書いた。

今年6月には、静岡県の伊豆半島沖で米イージス駆逐艦とコンテナ船が衝突し、イージス艦の乗組員7人が死亡している。

(英語記事 US Navy ship collides with oil tanker off Singapore)