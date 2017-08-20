»³ùõ¸¿Í¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤òYouTube¾å¤ËÂçÎÌÊü½Ð¤ÇÈóÆñ¤ÎÍò
¡¡»³粼¸¿Í¡Ê22¡Ë¼ç±é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏºÕ¤±¤Ê¤¤ Âè°ì¾Ï¡Ù¤¬8·î18Æü¡¢ËÜÊÔ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü13Ê¬¤òYouTube¾å¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£Á´¹ñ½µËö¶½¹ÔÀ®ÀÓ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï2½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ10°Ì·÷³°¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤ÇÂçÇú»à¤·¤¿²Ì¤Æ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±ÇÁüÎ®¤¹¤ó¤À!?¡×¤ÈÈóÆñ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¡£¸ø³«½é½µ¤Ï¡¢Á´¹ñ½µËö¶½¹ÔÀ®ÀÓ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï1²¯6600Ëü±ß¡£2½µÌÜ¤ÏÁá¤¯¤â¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó·÷³°¤Î11°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£Âç·¿´ë²è¤À¤±¤Ë¡¢ºÇÄã¤Ç¤â10²¯±ß¤Ï²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬5²¯±ßÆÍÇË¤¹¤é²ø¤·¤¯¡¢ÂçÀÖ»ú¤Îµ¤ÇÛ¤À¡£
¡¡ÈÔ²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÃÇ¤¿¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤Ë¤Ï¹À¥¤¹¤º¡Ê19¡Ë¤È¿ûÅÄ¾Úö¡Ê24¡Ë¤¬À¼Í¥½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«? ²£¤«¤é¸«¤ë¤«?¡Ù¤¬¡¢19Æü¤Ë¤ÏEXILE TRIBE¤Ë¤è¤ë±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¡ØHiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢25Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤Ï¥È¥É¥á¤ò»É¤µ¤ì¤ëÀ£Á°¤À¡£¢£ÂçÇú»à¤ÎËö¡Ä¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤òÂçÊü½Ð¤ÎË½µó
¡¡¤½¤ó¤Êº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¾õ¶·²¼¤Ç18Æü¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î13Ê¬¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿13ÆüÁ°¸å¤«¤é¡¢°ìÉô±Ç²è·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆCG±ÇÁü¤¬±Ç¤¨¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊºÓÇÛ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÌ¡²è¤ÎÂè1ÏÃ¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸»»ÃÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¾¯¤·¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÇú»à¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢È¾¤Ð¥ä¥±¥¯¥½¤Î´¶¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌµÎÁ¤ÎËÜÊÔ¸ø³«¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤äÅÜ¤ê¤ÎÍò¤À¡£»¿À®ÇÉ¤Î°Õ¸«¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÌµÂÌ¤Ê13Ê¬¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡ª¡×¡ÖÌÜ¶Ì¥·¡¼¥ó¤ò¤Û¤Ü¸ø³«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤¦±Ç²è¤ß¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡Ê¾å±Ç»þ´Ö¤Î¡ËÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç½Ð¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤é´Ñ¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼ºÎé¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡×¤ÈÈéÆù¤äÈãÈ½¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¡£
¡¡°ìÁØÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¼ÂºÝ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´ÑµÒ¤À¡£¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±ÇÁüÎ®¤¹¤ó¤À¤è!?¤³¤Ã¤Á¤Ï¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾!!¡×¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀëÅÁ¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÌÏÈÏÎã¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÂç»ö¤Ê¸«½ê¤ä¡¢ËÜÊÔ¤ÎÌó1³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤ò¥Í¥Ã¥È¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ò¤Î¹üÄº¡£YouTube¤Ç½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁü¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±Ç²è´Û¤Ø´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÑµÒ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¹¤®¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÀÖ»úÉ¬»ê¤Ç¡¢À½ºî¥µ¥¤¥É¤Î¾Ç¤ê¤¬¸«¤¨¤ë±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ2½µ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤Ê¤¼¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÔÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£Ê¸¡¦°¤ÍöÀ¡»Ë¡Ê¤¢¤é¤ó¡¦¤¹¤ß¤·¡Ë¢¨1974Ç¯¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£¥Õ¥ê¡¼µ¼Ô¡£Ë¿ºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î·ÀÌóµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï½µ´©»ïÅù¤Ç³èÌöÃæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿¿Áê¡ª¥¢¥¤¥É¥ëÎ®½Ð»ö·ïÊí¡Ù¡Ê¥ß¥ê¥ª¥ó½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø·ÝÇ½¿Í¤Î¥¿¥Ö¡¼¡Ù¡ÊÃè½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£