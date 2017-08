Appleが、高度なスキルがないとたどり着けないWebページで、こっそりと「才能あふれるエンジニア」の求人を行っていることが分かりました。Appleのエコシステムを支える、重要なインフラ構築を担う人材が求められています。

Appleが「us-east-1.blobstore.apple.com」のURLを持つページに極秘の求人情報を掲載しているのを米メディアZDNetのセキュリティ関連の編集者、ザック・ウィタカー氏が発見し、Twitterで公開しています。







