¹Ã»Ò±à¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëÌÀË¤Î£²Ç¯À¸¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë¡¢¥½¥Õ¥Ð¥óÌøÅÄ¤âÇ®»ëÀþ
¡¡Ï¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè100²óÂç²ñ¤Î¼çÌò¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë£²Ç¯À¸¤Î³èÌö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÌöÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ17¡¦ÉÍÅÄÂçµ®¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£²»î¹ç¤ò½ª¤¨10ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¡££²»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÅÀ¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡£ÂçÊ¬Âç²ñ¤Ç¤â£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÌµÎà¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£²»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÌÀË¤ÎÉÍÅÄÂçµ®
¡¡¤½¤Î¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¹»OB¤Îº£µÜ·òÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤âÀä»¿¡£¡ÖËÍ¤È¥®¡¼¥¿¡ÊÌøÅÄÍª´ô¡Ë¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÁª¼ê¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤¿¤Û¤É¤À¡£¹â¹»»þÂå¤ËÄÌ»»62ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º£µÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÌøÅÄ¤µ¤¨¤âÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉÍÅÄ¤À¤¬¡¢½éÀï¤Î¤¢¤È»î¹ç¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö£³Ç¯À¸¤ÏºÇ¸å¤Î²Æ¤ËÎÏ¤ó¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¬¡Ö£³Ç¯À¸¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¸í¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ã¤¦¡£Àîºê°¼Ê¿´ÆÆÄ¤ÏÉÍÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁÇÄ¾¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤è¡£°ì¸«¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÖÊö½ßÉôÄ¹¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö£¶·î¤°¤é¤¤¤«¤éÇÛµå¤Î´Ø¤¹¤ë¥á¥â¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø£±µåÌÜ¤Ï¤É¤³¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µå¼ï¤¬¤¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥½¥³¥½¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÇÛµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¿¶¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØÈÖ¹æ17¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Àîºê´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥ª¥ì¤¬·è¤á¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢17ÈÖ¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æµ¤³Ú¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤¿Êý¤¬¡¢º£¤Ï·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èôµ÷Î¥¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¿ù±àÂç¼ù¤ò¤âÎ¿¤°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤Î²¿¤è¤ê¤â¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¹³Ñ¤ËÄ¹ÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤À¡£½éÀï¤Îºä°æ¡ÊÊ¡°æ¡ËÀï¤Ç±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë¶¯Îõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¸þ¤ÎÂÇµå¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤Æ¤«¤éµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÀîºê´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£ÉÍÅÄ¼«¿È¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬Áá¤¯ÊÖ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤â±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡ËÍè¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤»¡Ù¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¤Î£²Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àîºê´ÆÆÄ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÇÎý½¬¤Ç¤Ï»î¹çÍÑ¤Î83¥»¥ó¥Á¤è¤ê¤â£´¥»¥ó¥ÁÄ¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤ê¡¢Æâ³Ñ¤Îµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤ê½Ð¤¹´¶³Ð¤¬Ëá¤«¤ì¤¿¡£¤³¤Î²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÊü¤Ã¤¿£²ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤â¡¢ÂÇ¤Ã¤¿µå¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢¹â¤á¤Îµå¤ä´Å¤¤µå¤òÎÏ¤À¤±¤ÇÂÇ¤Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¿µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Áê¼êÅê¼ê¤¬·è¤á¤Ë¤¤¿µå¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÀÖÊöÉôÄ¹¡Ë
¡¡¤½¤ÎÉÍÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¶å½£ÃÏ¶è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÅÄË¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÂÇ·âÇ½ÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤âÏÓ¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤Ù¤ë¡£¥ê¥¹¥È¤Î¶¯¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Îµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡¢¤·¤«¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÈóËÞ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Õ¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅðÎÝ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢º£µÜ¤äÌøÅÄ¤â¹û¤ì¹þ¤ó¤À°ïºà¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£