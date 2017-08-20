¡ÚËèÆü¥³¡¼¥Ç¡ÛGU¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤´Å¥Õ¥ê¥ë¡ªÍ¥¤·¤²¥·¥Õ¥©¥ó¤Î½©¤Ã¤Ý¥³¡¼¥Ç
andGIRL¤«¤éËèÆüºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢àGU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¤Î´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢½©¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³¡¼¥Çá¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ëÇÉ¤ÎGU¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤³¤Î½©ÅÐ¾ì¡£¥×¥Á¥×¥é¤ÊGU¤Ç¤Ä¤¯¤ë½©¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³¡¼¥Ç¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
GU¤Î´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢½©¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³¡¼¥Ç¡£
½Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥é¥ï¡¼¥×¥ê¥ó¥È¥é¥Ã¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï1,490¡¿GU ¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡ï8,800¡¿¥³¥³¥Ç¥£¡¼¥ë ¥Ô¥¢¥¹¡ï40,000¡¿¥³¥³¥·¥å¥Ë¥Ã¥¯ ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ï2,900¡¿JUICY ROCK ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï2,800¡¿UNRELISH
Point!
Í¥¤·¤²¥·¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥Ã¥Õ¥ëÂµ¤Ç½©¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë ¥Ü¥È¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡ý ¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òIN¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª
¥«¥¸¥å¥¢¥ëÇÉ¤ÎGU¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤³¤Î½©ÅÐ¾ì¡ª¾®²ÖÊÁ¤Î¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤â¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
»£±Æ¡¿ÅèÌî°°¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Æ«»³·Ã¼Â¡ÊROI¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿À¾»³¿¿°Ê¡¡°ìÉôÊ¸¡¿Âç¿¹ÆàÆà
ËÜÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡Ä
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
GU¤Î´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢½©¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³¡¼¥Ç¡£
½Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ù¡¼¥¸¥å¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¥Õ¥é¥ï¡¼¥×¥ê¥ó¥È¥é¥Ã¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï1,490¡¿GU ¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡ï8,800¡¿¥³¥³¥Ç¥£¡¼¥ë ¥Ô¥¢¥¹¡ï40,000¡¿¥³¥³¥·¥å¥Ë¥Ã¥¯ ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ï2,900¡¿JUICY ROCK ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï2,800¡¿UNRELISH
¾®²ÖÊÁ¤Î´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢½©¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ò±é½Ð¡ª
Point!
Í¥¤·¤²¥·¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥Ã¥Õ¥ëÂµ¤Ç½©¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë ¥Ü¥È¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡ý ¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òIN¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª
¥«¥¸¥å¥¢¥ëÇÉ¤ÎGU¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯´Å¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤³¤Î½©ÅÐ¾ì¡ª¾®²ÖÊÁ¤Î¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤â¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
»£±Æ¡¿ÅèÌî°°¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Æ«»³·Ã¼Â¡ÊROI¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿À¾»³¿¿°Ê¡¡°ìÉôÊ¸¡¿Âç¿¹ÆàÆà