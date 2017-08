スイーツなかき氷「セブンプレミアムクレームブリュレ氷」 暑い今週末にオススメです。 大人気スイーツかき氷に新フレーバー登場!! カスタード風味のかき氷、ビターキャラメルソース、カラメルソース&カラメルチップが層になった、新フレーバーのクレームブリュレ味。 冷凍下でも湿気にくい専用カラメルチップを使用。 本格的なクレームブリュレの味わいをお楽しみください。 クレームブリュレ氷 https://7premium.jp/product/search/detail?id=5883 #セブンプレミアム #7premium #プレミアムライフ向上委員会 #スイーツ #かき氷 #クレームブリュレ #クレームブリュレ氷

