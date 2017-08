どうしたら良いのか迷ったとき、先輩からのアドバイスは大変ありがたいもの。世界を股にかけ活躍するセレブといえどもそれは同じ様子。今回はセレブが先輩セレブからもらったアドバイスについてご紹介しよう!

■ロバート・ダウニー・Jrからトム・ホランド

映画『スパイダーマン:ホームカミング』が大ヒット上映中のトム・ホランド。トムはアベンジャーズの大先輩、ロバート・ダウニー・Jrからアドバイスを貰ったそう!ゴシップサイト「E!ニュース」のインタビューによると、スクリーンテストの時に緊張からか震えあがっていたトム。そこにロバートが来て、「アイアンマンのテストの時、まったく同じように怯えたよ。だけどリラックスして身体を開放するんだ。なるようにしかならないよ」と言ってくれたとか。ドラッグやスキャンダルで一時キャリアが低迷していたロバート。アイアンマンをきっかけにスターダムに復活を果たした彼のアドバイスだけに、大変重みがあったに違いない。そしてトムはこのアドバイスを生かし、見事なスパイダーマンの役を演じたというわけだ。

■リアーナからカーラ・デルヴィーニュ

女優としても活躍の場を広げている人気モデルのカーラ・デルヴィーニュ。カーラはなんと映画『Valerian and the City of a Thousand Planets』(原題)でも共演しているリアーナからもらったアドバイスが役にたったという!リラックスしてハッピーになれると思って、姉と一緒に3日間ギリシャに休暇に出かけたカーラ。でも忙しい日常から離れ、ゆっくりした時間を過ごすと、ひどい気分になったそう。楽しむ予定だったギリシャでは、周りはカップルだらけでカーラは逆に孤独を感じ悲しくなったとのこと。その時リアーナに電話をしたカーラは、「仕事にのめり込むのは簡単よ。現実逃避に一つなのよ。だから孤独で泣きたいなら、泣きなさい」とアドバイスをもらったと、雑誌「W magazine」に話している。仕事でもプライベートでも華やかに見えるカーラも、孤独を感じることがあるとは意外!そしてリアーナのアドバイスもまるで経験があるかのよう。大人気スターにも、さみしい時があるものみたい!

■ケイト・ブランシェットからナタリー・ポートマン

今年2月に第2子を出産したばかりのナタリー・ポートマンは、ケイト・ブランシェットに親であることについてアドバイスを受けたそう。ファッション誌「ハーパーズ バザー」によると、ナタリーは母親であっても常にベストであるケイトに、どうしたらそんな風にできるのか尋ねたそう。対してケイトは「やるだけよ。それについて強調してみても意味はないわ」と答えたという。第二子の妊娠中でも、ゴールデングローブ賞などビッグイベントにパーフェクトに美しい姿で登場していたナタリー。そんなナタリーでも母親業と仕事の両立に苦戦しているとは、親近感が湧くというもの。そしてアカデミー賞受賞女優で、最近では映画『マイティ・ソー バトルロイヤル』(11月3日日本公開)で悪役としても活躍するケイト。きっとこのアドバイスは大変役に立つに違いない!