8月18日、ニンテンドー3DSバーチャルコンソール『ポケットモンスター 金・銀』の専用ダウンロードカードの発売が発表されました!

専用ダウンロードカードは9月4日から順次発売。価格は1,200円(税込)です。

また、ゲームボーイ版のデザインを再現したパッケージに複数の特典がついた「特別版」も発売されます。

VC版ポケットモンスター 金・銀とは?

1999年11月21日に発売された『ポケットモンスター』シリーズ2作目のソフトです。現在『ポケモンGO』に新規ポケモンとして登場しているジョウト地方のポケモンたちが主役だった作品です。

今回のバーチャルコンソール版では当時のゲームボーイカラーの画面が再現されています。





また、ニンテンドー3DSのワイヤレス通信機能に対応しており、金・銀同士はもちろん、バーチャルコンソール版『赤・緑・青・ピカチュウ』とも交換できます。





金・銀専用ダウンロードカード特別版が発売!

専用ダウンロードカードは、当時のゲームボーイ版の輝く質感とデザインを再現したパッケージの「特別版」も発売されます。

こちらの発売日は9月22日(金)、価格は1,500円(税込)となっています。





特別版にはカートリッジ型マグネット、取扱説明書風シール、金・銀 新ポケモンポスター(タイプ相性表つき)が特典として付属します。





ポケットスター 金・銀は9月22日(金)、配信予定です。

『ポケットスター 金・銀』の魅力をチェック︕|ニンテンドー3DSバーチャルコンソール用ソフト『ポケットモンスター 金・銀』公式サイト

©1995,1999 Nintendo/Creatures inc./GAME FREAK inc.

©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

GAME BOYのロゴ・GAME BOY・ゲームボーイは任天堂の登録商標です。

※画面は開発中のものです。

※画像は公式サイトからキャプチャしたものです。