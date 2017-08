●バリヤードも大量発生チュウ!8月9日から15日まで、神奈川・横浜で「ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!」が開催されました。今回は ポケモンGO のリアルイベント「Pokémon GO PARK」も行われ、レアポケモンがたくさん出現するとのこと。担当編集の藤谷さんもやる気十分のようです。ちなみに、「ミュウツーが出た!」と話題になっている「Pokémon GO STADIUM」にも行ってきました。Pokémon GO STADIUMのレポートを先に読みたい方は、こちらをご参照ください。藤谷: みなとみらいに到着しましたが、すごい人だかりですね。それに、桜木町駅からピカチュウ一色になっているのは驚きです。岡安: Pokémon GO PARKも、もともとは「ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!」の一環みたいなものですから。我々のお目当てはPokémon GO PARKですが、イベント全体の主役はピカチュウなのでしょう。藤谷: 「ピカチュウ大量発生チュウ!」は今回でもう4度目の開催なんですよね。ピカチュウってやっぱりとってもかわいい! もうウキウキしちゃいますよお!岡安: みなとみらいがピカチュウのテーマパークに変身したって感じですよね。藤谷: 岡安さん、この記事はポケモンGOがテーマなので、早くPokémon GO PARKに向かいますよ。岡安: 切り替え早いですね。***岡安: Pokémon GO PARKは、赤レンガ倉庫近辺の「赤レンガパーク」と、カップヌードルミュージアム近辺の「カップヌードルミュージアムパーク」の2カ所で展開されています。藤谷: たしか、赤レンガパークはカントー地方のポケモン (ポケモン図鑑の151まで)が、カップヌードルミュージアムはジョウト地方のポケモン (ポケモン図鑑の152から249まで)が出現するんですよね。岡安: それ以外にも、みなとみらい全域でレアポケモンが出現しますよ。あと、カップヌードルミュージアムはジョウト地方のポケモンではなく、バリヤード (本来はヨーロッパ限定のポケモン)が多く出現するよう変更されました。藤谷: あら、シカゴのイベントと似ていますね。あ、まだ桜木町駅前なのにアンノーン (アルファベットを模したレアなポケモン)が出現した! レアポケモンが出現って、こういうことかあ。もうずっと駅前にいましょうよ。岡安: 先ほどの勢いはなんだったんですかね。さすがにバリヤードはパーク近辺じゃないと出ないので、行きましょうか。まず向かうは、カップヌードルミュージアムパークです。藤谷: それにしても、ものすごい数のポケモンですね。画面上には常に10匹以上表示されている状態です。「ピカチュウ大量発生チュウ!」に合わせて、ピカチュウもかなりの数が現れます。岡安: 他にもメリープ、ミルタンク、エアームド、ラッキー……とレアポケモンが当たり前のように出てきますね。藤谷: 次から次へとレアなポケモンが出て来るので、なかなか先に進めませんね。レアといえど、見切りを付けないと。あ、ジムにもピカチュウがいますよ!岡安: みなとみらい地区のジムには特別なレイドボスが出るみたいですね。ピカチュウ以外にもニャースだったり、ソーナンスだったり、イノムーだったり。藤谷: うわぁ、すごいですね。でも、野生に比べてちょっとレア度は下がりますね。あ、もしかしてシカゴのイベントみたいにレイドパスなしで参加できるんでしょうか。岡安: レイドパスは必要みたいです。藤谷: 必要なんだ。あ、バリヤード出た! 動きが気持ち悪いなあ。岡安: バリヤードの悪口を言うのはやめてください。しかし、カップヌードルミュージアムパークは見事にバリヤードだらけですね。まさかここまでとは。●通信状況はどうだった?藤谷: 次は赤レンガパークです。岡安: 赤レンガパークもバリヤードは出現しますね。すごい人の数ですが、2つのパークにはWi-Fi環境があるので、それを使えば通信が安定します。藤谷: そうですね。ソフトバンクユーザーは自動でWi-Fiに切り替わるようですし、それ以外のキャリアでも申請すれば使えるみたいです。まあ、Wi-Fiに繋ぐ前に、しょっちゅう通信が切断されたり、ポケモンGOのアプリが落ちたり……とトラブルに見舞われている人も多いようですが。シカゴのイベントの通信状況もこんな感じでしたか?岡安: シカゴより断然良いですね。ただ、ドコモやauはソフトバンクに比べて繋がりづらい、という声があちらこちらから聞こえます。藤谷: ドコモは中継車が出てましたけど、auは見当たりませんね。岡安: ソフトバンクはポケモンGOのパートナー企業なので当然といえば当然ですが、それ以外のキャリアももっと手厚く対応すると思っていました。ドコモとauのユーザーは、ソフトバンクユーザーに比べると辛い状況になってしまったかもしれませんね。まあ、ソフトバンクも通常時に比べればかなり重いですし、エラーが出ることもたまにあります。なんにせよ、これだけの人数が集まって一斉にゲームをするのは厳しいんでしょうね。藤谷: はあ、もうバリヤードは一生分ゲットした気がします。それよりも、別の文字を模したアンノーンや、通常と色が違う「日焼けピカチュウ」が欲しいです。2つのパーク内ではなかなか出てきませんね。岡安: 一生分のバリヤードっていったい何体なんでしょうか。そういえば、みなとみらいのポケストップからゲットできるタマゴは特別仕様で、いつもと内容が違うみたいです。タマゴはゲットしました?藤谷: ふふふ。その情報は事前に仕入れていたので、数日前から新たにタマゴをゲットしないよう、ポケストップに行くのを制限していました。なので、空き枠を5つも用意してきたんですよ。その空き枠も、ここでゲットしたタマゴですでにいっぱいになっています。岡安: めずらしく用意周到ですね。じゃあ、大分歩いたんで、そろそろ孵化するんじゃないでしょうか。藤谷: そうですね……って、孵りました! なんとラプラスですよ。もうひとつはヨーギラスです。なんと素晴らしい。岡安: おお、良い感じですね。ここでゲットしたタマゴから生まれるピチューは「日焼けピチュー」の可能性があるらしいので、タマゴの孵化もいつも以上に期待が膨らみますね。今夜は「Pokémon GO STADIUM」も開催されますし、そちらもとても楽しみです。