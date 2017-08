『ジグソウ:ソウ・レガシー』(11月10日日本公開)の特報映像と第一弾ビジュアルが解禁となった。

解禁となった映像は、お馴染みのテーマ曲に乗せて、『ソウ』(シリーズ1作目)の舞台を彷彿とさせる暗い部屋からはじまる。バケツを被らされ鎖で繋がれた5人の男女が、壁に設置された丸鋸(まるのこ)に向かってゆっくりと引き寄せられていく。さらに、謎の器具で首を拘束される男の姿や、サイロで身動きの取れなくなった女の前に鋭利な農具が落ちてくる様子など、ジワリジワリと恐怖をにじませる描写が満載!そんなトラップの数々から犯人と推察されるのは、既にこの世にいないはずの殺人鬼「ジグソウ」。新たな殺戮ゲームの犯人は一体?!不気味にも映像の最後には、新章の幕を開けるように三輪車に乗ったビリー人形が姿を現す。また公開されたビジュアルでは、「さあゲームをしよう、お前たちは嘘をついてきた。罪を告白せよ、真実のみがお前らを自由にする。生きるか死ぬか、お前たち次第だ」とのメッセージが書かれており、ますます本編に期待せずにはいられない内容となっている。

本作で新たに監督を務めるのは、『デイブレイカー』『プレデスティネーション』などで知られる気鋭の双子兄弟、マイケル・スピエリッグとピーター・スピエリッグ。脚本は、こちらも『ソウ』シリーズ初参加となる、『ピラニア3D』のジョシュ・ストールバーグとピーター・ゴールドフィンガーのコンビが手がける。一新された制作陣が贈る誰も見たことのないソリッド・シチュエーション・スリラーに期待が高まる。

■『ジグソウ:ソウ・レガシー』

2017年11月10日(金) 全国ロードショー

配給:アスミック・エース

(c) 2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.