春夏連覇を目指す大阪桐蔭もベスト16勝ち残り（C）KYODO NEWS IMAGES

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◆ 16強、出揃う。

　『第99回全国高等学校野球選手権大会』は大会9日目が終了。2回戦までの戦いが終わり、ベスト16が出揃った。

　今回は東日本から8チーム、西日本も8チームが勝ち残りと東西に差なし。地域ごとに見ると、悲願の初優勝を目指す東北から4チームが勝ち残り。関東も東西の東京代表を含む4校がベスト16に進出した。

　西は近畿が3、中国・四国も3校ずつを残し、九州からは2校が勝ち残り。北海道と北信越・東海勢は2回戦までで姿を消している。

【ベスト16・地域別勝ち残り】

＜北海道＞

なし

＜東北＞

青　森：青森山田

岩　手：盛岡大付

宮　城：仙台育英

福　島：聖光学院

＜関東＞

群　馬：前橋育英

埼　玉：花咲徳栄

東東京：二松学舎大付

西東京：東海大菅生

＜北信越・東海＞

なし

＜近畿＞

大　阪：大阪桐蔭

兵　庫：神戸国際大付

奈　良：天理

＜中国・四国＞

広　島：広陵

香　川：三本松

愛　媛：済美

＜九州・沖縄＞

大　分：明豊

鹿児島：神村学園

◆ 夏の甲子園・3回戦日程

　なお、3回戦の戦いは17日からすぐにスタート。第1試合から神戸国際大付と天理の“近畿対決”が組まれており、ほかにも明豊-神村学園の“九州対決”や、前橋育英-花咲徳栄の“関東対決”といった“同地区対決”が3試合もある。

　果たして、ベスト8に進出するのはどの8チームか。見逃せない戦いが続く。

▼ 第10日・8月18日

第1試合　神戸国際大付（兵庫）-天理（奈良）

第2試合　三本松（香川）-二松学舎大付（東東京）

第3試合　明豊（大分）-神村学園（鹿児島）

第4試合　東海大菅生（西東京）-青森山田（青森）

▼ 第11日・8月19日

第1試合　済美（愛媛）-盛岡大付（岩手）

第2試合　前橋育英（群馬）-花咲徳栄（埼玉）

第3試合　聖光学院（福島）-広陵（広島）

第4試合　大阪桐蔭（大阪）-仙台育英（宮城）