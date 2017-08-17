夏の甲子園・ベスト16が決定！東西均等、東北勢が4チーム勝ち残り
◆ 16強、出揃う。
『第99回全国高等学校野球選手権大会』は大会9日目が終了。2回戦までの戦いが終わり、ベスト16が出揃った。
今回は東日本から8チーム、西日本も8チームが勝ち残りと東西に差なし。地域ごとに見ると、悲願の初優勝を目指す東北から4チームが勝ち残り。関東も東西の東京代表を含む4校がベスト16に進出した。
西は近畿が3、中国・四国も3校ずつを残し、九州からは2校が勝ち残り。北海道と北信越・東海勢は2回戦までで姿を消している。
【ベスト16・地域別勝ち残り】
＜北海道＞
なし
＜東北＞
青 森：青森山田
岩 手：盛岡大付
宮 城：仙台育英
福 島：聖光学院
＜関東＞
群 馬：前橋育英
埼 玉：花咲徳栄
東東京：二松学舎大付
西東京：東海大菅生
＜北信越・東海＞
なし
＜近畿＞
大 阪：大阪桐蔭
兵 庫：神戸国際大付
奈 良：天理
＜中国・四国＞
広 島：広陵
香 川：三本松
愛 媛：済美
＜九州・沖縄＞
大 分：明豊
鹿児島：神村学園
◆ 夏の甲子園・3回戦日程
なお、3回戦の戦いは17日からすぐにスタート。第1試合から神戸国際大付と天理の“近畿対決”が組まれており、ほかにも明豊-神村学園の“九州対決”や、前橋育英-花咲徳栄の“関東対決”といった“同地区対決”が3試合もある。
果たして、ベスト8に進出するのはどの8チームか。見逃せない戦いが続く。
▼ 第10日・8月18日
第1試合 神戸国際大付（兵庫）-天理（奈良）
第2試合 三本松（香川）-二松学舎大付（東東京）
第3試合 明豊（大分）-神村学園（鹿児島）
第4試合 東海大菅生（西東京）-青森山田（青森）
▼ 第11日・8月19日
第1試合 済美（愛媛）-盛岡大付（岩手）
第2試合 前橋育英（群馬）-花咲徳栄（埼玉）
第3試合 聖光学院（福島）-広陵（広島）
第4試合 大阪桐蔭（大阪）-仙台育英（宮城）
『第99回全国高等学校野球選手権大会』は大会9日目が終了。2回戦までの戦いが終わり、ベスト16が出揃った。
今回は東日本から8チーム、西日本も8チームが勝ち残りと東西に差なし。地域ごとに見ると、悲願の初優勝を目指す東北から4チームが勝ち残り。関東も東西の東京代表を含む4校がベスト16に進出した。
西は近畿が3、中国・四国も3校ずつを残し、九州からは2校が勝ち残り。北海道と北信越・東海勢は2回戦までで姿を消している。
【ベスト16・地域別勝ち残り】
＜北海道＞
なし
＜東北＞
青 森：青森山田
岩 手：盛岡大付
宮 城：仙台育英
福 島：聖光学院
＜関東＞
群 馬：前橋育英
埼 玉：花咲徳栄
東東京：二松学舎大付
西東京：東海大菅生
＜北信越・東海＞
なし
＜近畿＞
大 阪：大阪桐蔭
兵 庫：神戸国際大付
奈 良：天理
＜中国・四国＞
広 島：広陵
香 川：三本松
愛 媛：済美
＜九州・沖縄＞
大 分：明豊
鹿児島：神村学園
◆ 夏の甲子園・3回戦日程
なお、3回戦の戦いは17日からすぐにスタート。第1試合から神戸国際大付と天理の“近畿対決”が組まれており、ほかにも明豊-神村学園の“九州対決”や、前橋育英-花咲徳栄の“関東対決”といった“同地区対決”が3試合もある。
果たして、ベスト8に進出するのはどの8チームか。見逃せない戦いが続く。
▼ 第10日・8月18日
第1試合 神戸国際大付（兵庫）-天理（奈良）
第2試合 三本松（香川）-二松学舎大付（東東京）
第3試合 明豊（大分）-神村学園（鹿児島）
第4試合 東海大菅生（西東京）-青森山田（青森）
▼ 第11日・8月19日
第1試合 済美（愛媛）-盛岡大付（岩手）
第2試合 前橋育英（群馬）-花咲徳栄（埼玉）
第3試合 聖光学院（福島）-広陵（広島）
第4試合 大阪桐蔭（大阪）-仙台育英（宮城）