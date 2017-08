映画『THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY―リミット・オブ・スリーピング ビューティ―』の新たな場面写真が公開された。今回公開されたのは、桜井ユキ演じる主人公・オリアアキと、高橋一生演じる恋人のカイトがキスをする寸前を捉えた場面写真。また仮面を装着したアキや、ディスクをつまみ上げるカイトの姿、正面を見るアキとカイトをそれぞれ捉えた写真もあわせて公開されている。10月21日から東京・新宿武蔵野館ほか全国で順次公開される『THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY―リミット・オブ・スリーピング ビューティ―』は、『SLUM-POLIS』を手掛けた二宮健監督の商業デビュー作。1991年生まれの二宮監督は、中学生時代からこれまでに40本以上の自主映画を制作してきたという経歴の持ち主で、BiSH“本当本気”などの音楽PVでも監督を務めている。『THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY―リミット・オブ・スリーピング ビューティ―』のあらすじは、小さなサーカス団でマジシャンの助手を務め、マジシャンの催眠術にかかるふりをしているアキが、催眠状態を演じているうちに精神が現実と妄想の2つの世界を行き来するようになり、やがてその境界が壊れようとするというものだ。