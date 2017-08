01.

結婚生活は

人それぞれ違う

02.

周りが言うほど

縛り付けられない

03.

婚姻届を提出することは

ゴールではなく始まり

04.

良い妻・良い夫の

決まった定義はない

05.

愛の形が変わっていくのは

避けられない

06.

コミュニケーションが

何よりも大事

07.

「幸せな毎日」は

自分たちでつくるもの

