InstagramをはじめとするSNSには、美しく人目を引く写真を載せたい…女心としては当然だろう。

米ニューヨークに住むBougie Bantonさんも例外ではない。

Bougieさんは先日プエルトリコを訪れ、ビーチで撮った写真を自身のInstagramで公開している。

で、この写真を撮ったのが彼氏のGabriel Martínezさん。

上の写真はこんな風に撮影していた。

彼女が素敵な写真を投稿できるのは彼氏のおかげなのだ。

Bougieさん自身そのことは十分自覚しており、彼女なりに彼に感謝の気持ちを伝えている。

If you’re not trying to be tangled up and hanging like this off a boat for me to have a great picture like this, I don’t want you. pic.twitter.com/JmI3VTJCSd

- Bougie Banton (@_KingNeek) 2017年8月7日