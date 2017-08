リラックマの大きなえびせんべいが、リラックマストアや全国の雑貨店などで好評発売中です!

リラックマのかわいいポーズや大迫力のフェイスがプリントされている、楽しいお菓子です♪

モック「プリントえびせんべい/リラックマ」

価格:1袋 463円(税別)

取扱店舗:リラックマストア、その他全国の雑貨店、土産店、および(株)モックのオンラインショップ等

内容量:1袋4枚入

種類:プリントえびせんべい/リラックマ(3種)、プリントえびせんべい/リラックマ(フェイス)

愛知県で製造された直径約16cmの大判えびせんべいに、リラックマがプリントされています。

かわいくておいしいえびせんべいは、手土産にも喜ばれそう♪

一袋に4枚入っているので、仲間と一緒に仲良く食べても楽しいです!

インパクト大のリラックマのえびせんべい。

リラックマストア、その他全国の雑貨店、土産店、モックのオンラインショップ等で好評発売中です♪

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

