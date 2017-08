リラックマとコリラックマの球体型ボトルウォーターが発売中です!

かわいいまんまるのペットボトルには、富士山のミネラルウォーターが入っています。

モック「キャラクターボトルウォーター/リラックマ&コリラックマ」

価格:1本 350円(税別)

取扱店舗:リラックマストア、その他全国の雑貨店、土産店、および(株)モックのオンラインショップ等

内容量:350ml

採水地:山梨県南都留郡

種類:キャラクターボトルウォーター/リラックマ(フェイス)、キャラクターボトルウォーター/コリラックマ(フェイス)

とてもかわいい丸いペットボトルのミネラルウォーターは、リラックマとコリラックマの全2種類!

中には富士山の美味しいお水が入っています♪

飲み終わった後は、マイボトルして再利用したり、お部屋に飾ったりと楽しめます☆

まんまるのリラックマ&コリラックマがとてもキュートなミネラルウォーター!

「キャラクターボトルウォーター/リラックマ&コリラックマ」は、リラックマストア、その他全国の雑貨店、土産店、モックのオンラインショップ等にて、好評発売中です。

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

