小籔さんと三峰神社デート。新バンドの成功祈願も兼ねて。週3くらいで会ってる気がする笑 バンド名早く決めなきゃな。 #bazookaバンド #三峰神社

A post shared by 川谷絵音 (@indigolaend) on Aug 14, 2017 at 4:03am PDT