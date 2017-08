「ボクは9歳だけど

この仕事にピッタリ」

1つのワケは、お姉ちゃんがボクはエイリアンみたいだと言うからです。あとは、宇宙とエイリアンの映画はほとんど観ました。マーベルの『Agents of S.H.I.E.L.D』も観て、『Men in Black』を次に観たいです。ゲームもとても得意です。

「NASAで会えることを

楽しみにしているよ」

