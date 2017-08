今日はすみだ水族館へ . 写真はインスタかブログにアップしますね♥️多分(笑)←適当 . . @gu_global のチノワイドパンツで秋色ハンサムコーデ . カジュアルなチノもハイウエストとウエストマークでカジュアルになりすぎない

. リボンじゃなくてベルトなのも今の気分です♥️ . 後ろがゴムになっているので着心地も楽チン✨ . この秋引き続き人気のバンブーバッグとレオパードサンダル合わせで、秋先取りコーデでした(*^^*) . . #チノ#ワイドパンツ#ウエストマーク#GU#GUPR#ジーユー#gumania#fashion#coordinate #ootd#trend#outfit"