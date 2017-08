If you're not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc— Elon Musk (@elonmusk) 2017年8月12日

Nobody likes being regulated, but everything (cars, planes, food, drugs, etc) that's a danger to the public is regulated. AI should be too.— Elon Musk (@elonmusk) 2017年8月12日

テスラやSpaceXを率いる イーロン・マスク CEOが、「AI(人工知能)の潜在的なリスクは北朝鮮よりもはるかに大きい」というツイートを行いました。Elon Musk Says AI Poses More Risk Than North Korea (VIDEO)https://www.newsy.com/stories/elon-musk-says-ai-poses-more-risk-than-north-korea/かねてからAIの危険性に警鐘を鳴らしてきたマスクCEOは、AIを安全に開発する必要性を訴えて、OpenAIという団体を共同で設立しています。そのOpenAIが開発したAIプログラムは、ゲームDota 2で人間のチャンピオンを倒すという快挙を成し遂げています。OpenAI開発の人工知能がゲームDota 2の1対1バトルで人間の世界チャンピオンに勝利 - GIGAZINEOpenAIのAIが人間にゲームで勝った直後にマスクCEOが出したのが以下のツイート。「AIの安全性について関心がないならば、関心を持つべき。AIのリスクは北朝鮮のそれよりもはるかに大きい」と、緊張感が高まる北朝鮮情勢を引き合いに出して、AIの安全性への配慮を訴えています。連投で出されたツイートには、「『規制』を好む人はいませんが、自動車・飛行機・食品・薬物など公衆に危険を及ぼすものは規制されています。AIも規制されるべきものです」とも。マスクCEOはAIが深刻な脅威をもたらし得る存在であるという考えを持つことは明らかですが、AI不要論ではありません。AIの進化によって世界が一変する可能性を高く評価しつつも、AIの潜在的な危険性には十分配慮した開発が必要だという考えであることには注意が必要です。