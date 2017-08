今回、国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2017年8月第2週上映スタート映画の初日満足度ランキング」を発表。第1位になった注目映画とは? 今週もユーザー満足度の高い映画をチェックしましょう。

映画初日満足度ランキング(8月第2週上映スタート作品)

■1位:『スパイダーマン ホームカミング』の評価・レビュー

・青春映画として、ピーター・パーカーの成長物語として、そしてヒーロー映画としてMCUの中の単独作として素晴らしい傑作(10代・男性)

・トム・ホランド版スパイディ、若々しくて健気でとても可愛い…!個人的には歴代の中でも1番スパイダーマンとしてしっくり来た!」(20代・女性)

・これまでのドラマ面に重きを置いた作りや、やや暗めの感じは一切なく、からっからの純度500パーの明るいスパイディ(30代・女性)

【あわせて読みたい】 かわいい顔して男前!『スパイダーマン ホームカミング』トム・ホランドに直撃!

▼その他のレビューはこちらへ

■2位:『少女ファニーと運命の旅』の評価・レビュー

・子役全員の表情の変化が素晴らしいと思った(20代・女性)

・真実よりも、生きるための希望が必要であることをこの映画は描いているのです(30代・男性)

・こどもたちみんなが可愛くて、演技力も凄くて、思わず笑ってしまう微笑ましいシーンもたくさんでした(50代・男性)

▼その他のレビューはこちらへ

■3位:『海底47m』の評価・レビュー

・この夏は「ナイトプール」なんて行かないで『海底47m』へ行け!と思わされるほどに涼しくなる深海パニックスリラー(10代・男性)

・音響での怖がらせ演出が多いので、映画館で観ることをお勧めします(20代・男性)

・サメ映画に対する観客の期待を超えて、確かな満足を感じる90分間。これぞ、ジャンルムービーの佳作(30代・男性)

▼その他のレビューはこちらへ

■4位:『フェリシーと夢のトウシューズ』の評価・レビュー

​※2017年8月14日時点での★スコア(映画鑑賞後に★の数で評価をしたスコア/5点満点)とMark!数(ユーザーが観た映画として登録した数/登録は1作品につき1人1件まで)を集計。★スコアが高い作品から順に「映画初日満足度ランキング」として算出。

※ ★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品を上位にしています。

※ 本ランキングは★スコアが3.0以上の作品を掲載しています。

※ 本ランキングはMark!数が30件以上の作品を掲載しております。

ほか話題作のレビューが無料読み放題!

Filmarksでは、試写会や海外で一足先に鑑賞したユーザーの賛否両論さまざまなレビュー投稿があり、過去作も含めた約7万本の映画に集まったレビューは3,000万件以上。今回の初日満足度ランキングとあわせて、今後の映画鑑賞の映画選びに役立ててみてはいかがでしょうか。

なお、今回ご紹介した「初日満足度ランキング」Filmarksアプリ上のTrend(注目映画)のタブ上でもご覧いただけます。他にも様々なテーマで映画を紹介中! 今後もFilmarksでは、あたらしい映画との出会いをサポートしますのでご期待ください。

■記事元 プレスリリース

(C)Marvel Studios 2017. (C)2017 CTMG. All Rights Reserved.(C) ORIGAMI FILMS / BEE FILMS / DAVIS FILMS / SCOPE PICTURES / FRANCE 2 CINEMA / CINEMA RHONE-ALPES / CE QUI ME MEUT - 2015(C)47 DOWN LTD 2016, ALL RIGHTS RESERVED (C)2016 MITICO - GAUMONT - M6 FILMS - PCF BALLERINA LE FILM INC.