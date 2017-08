◆名台詞×感動バラード

◆「HiGH&LOW」とは

【HiGH&LOW/モデルプレス=8月14日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)より14日、Special Trailerが公開された。今回、解禁されたのは感動のバラード曲に載せたHiGH&LOW Special Trailer「END OF SKY」/Valentine feat. Rui&Afrojack 「Break into the Dark」。今作の名台詞とアクション、感動シーンが満載のロングトレーラーで、挿入歌「Break into the Dark」を歌うValentine(バレンタイン)の透き通るような優しく美しい歌声でよりいっそう、劇中シーンを盛り上げる展開になっている。なお、同曲は8月16日に配信リリースが決定した。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEなど、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。“SWORD地区”(S=山王連合会、W=White Rascals、O=鬼邪高校、R=RUDE BOYS、D=達磨一家)に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描き、これまでに「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開された。続編には、シリーズ作に登場してきたキャストに新キャスト39人が加わり、総勢100人が出演。SWORD排除を目指す闇の勢力「九龍グループ」の全貌が明らかになるほか、とある事件で監獄に収監されていた蘭丸(中村)率いる悪名高いスカウト集団「DOUBT」と、SWORDの一角でROCKY(黒木啓司)率いる「White Rascals」の因縁が描かれる。また、11月11日には「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の公開も決定している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】