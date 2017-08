山田佳奈監督の映画『今夜新宿で、彼女は、』が、8月24日に『第1回渋谷TANPEN映画祭 CLIMAX at 佐世保 2017』で上映される。『今夜新宿で、彼女は、』は、劇団「□字ック」を主宰する劇作家・演出家の山田佳奈による第2弾監督作。ホストの元恋人に電話をかける主人公・ななみが、応答がないことにしびれを切らして元恋人の家に向かい窓から侵入し、すでに新しい恋人を作っていることを知るというあらすじだ。主演とプロデュースを広山詞葉が務めている。同作は東京・渋谷のユーロライブで開催される『第1回渋谷TANPEN映画祭 CLIMAX at 佐世保 2017』の公開2次審査内で上映。『渋谷TANPEN映画祭』は東京・渋谷と長崎・佐世保を舞台に初開催される、30分以下の短編映画を対象とした公募のコンペティション企画。グランプリ作品は『ショートショート フィルムフェスティバル&アジア』コンペティション部門に出品される。8月21日から24日かけて行なわれる公開2次審査では、123作品から選出された40作品を無料上映。スケジュールの詳細は『第1回渋谷TANPEN映画祭 CLIMAX at 佐世保 2017』のウェブサイトをチェックしよう。