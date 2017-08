新作「Wonder Wheel(原題)」を撮り終えたウッディ・アレン監督が、米アマゾン・スタジオと組む次回作に3人の若手キャストを起用した。米Deadlineによれば、人気女優のエル・ファニングとセレーナ・ゴメス、ティモシー・シャラメットが出演する。

シャラメットは、アーミー・ハマーとW主演した新作「Call Me by Your Name(原題)」でハマー演じる男性と恋に落ちる青年役を演じ、サンダンス映画祭で高く評価された。また、グレタ・ガーウィグが初メガホンをとった新作「Lady Bird(原題)」や、スティーブ・カレルと親子役を演じた新作「Beautiful Boy(原題)」などの新作も控えている注目の若手俳優だ。

アレン監督、アマゾン・スタジオ製作・配給の「Wonder Wheel」は、ケイト・ウィンスレットのほか、ジャスティン・ティンバーレイク、ジュノー・テンプル、ジェームズ・ベルーシが共演している。1950年代の米ニューヨーク・コニーアイランドを舞台にしたドラマで、10月にニューヨーク映画祭でクロージング上映された後、12月1日から公開の予定。