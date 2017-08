2017年9月のリリースが予定されているiPhone8は、カラーバリエーションが厳選され、3色展開になると言われています。この3色については、既に存在するブラックとシルバーに加え、新色の「コッパーゴールド」が登場するという観測が一部にあるものの、詳しいことは分かっていません。ただ、この憶測を呼ぶ新色について、生産を請け負うFoxconnの内部では「ブラッシュゴールド」と呼ばれるモデルが存在するそうです。

リーク情報でお馴染みの@Benjamin GeskinがTwitter上で明らかにしたところによると、iPhone8の新色は中国語で「腮红金」と呼ばれており、Foxconnの内部で流通するバーコードにも「腮红金 64GB / 128GB」と記載されているそうです。

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017