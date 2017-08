結婚式場に向かう途中の若い女性を襲った突然の悲劇。人生最高の晴れの日となるべき日に、彼女はウェディングドレスに身を包むことなくあの世へ逝ってしまった。このほどカザフスタンにも近いロシア西部で…。



ロシア連邦バシコルトスタン共和国でこのほどグゼル・ザキロワさんという23歳の女性が、自身が挙式する結婚式場に向かう途中で自動車事故に見舞われ命を落としてしまった。英メディア『Metro』などが伝えたところによれば、グゼルさんが乗っていた車はニッサン車と正面衝突して大破したもよう。ヘアセットのため友人と共にサロンに寄ってから式場に向かったといい、ハンドルを握っていたのはグゼルさん。道路が混んでおり、遅い車を追い抜こうとしたニッサン車の一瞬の判断が大きな誤りであった。



突然の訃報に結婚式は葬儀へと切り替わったことで招待客も大変なショックを受けており、墓地への埋葬が済んでもその場からなかなか離れようとしないグゼルさんの婚約者、イルナル・シャフィコフさん(26)の様子が人々の涙を誘った。彼の母親であるアルフィヤ・シャフィコワさんは「本当に素敵なカップルで息子の携帯電話とパソコンは彼女の写真ばかり。グゼルさんを心底愛していたようです。一日の始まりと終わりは必ず彼女との電話…そんな息子でしたから、今後しっかりと生きていけるものか心配です」とメディアの取材に語っている。



グゼルさんの車に同乗していた友人、およびニッサン車に乗っていた2名も重軽傷を負って病院に搬送されたが、特に彼女の友人の容体が心配されるという。



