アメリカ合衆国テキサス州に住んでいる、アーロン・ヘルナンデス(@aaronh177)さん。

5匹の大型犬と生活しており、賑やかな日々を送っています。

ある日、なんとなく玄関に設置している監視カメラの映像を見ていたアーロンさん。

郵便配達員の男性が、門に近付いてきたかと思うと…。

Even when we aren't home to show our dogs love we can always depend on the mail man to give it to them even on rain days now this is love ❤️ pic.twitter.com/qgQYUFrYCV