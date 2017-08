01.

授業の時だけ一緒にいる

02.

共通の友達がいる時だけ会う

03.

「同じ大学」以外に共通点がない

04.

誘うのはいつも自分から

05.

時間をつくってまで

会おうとしない

06.

卒業後の進路がまったく違う

07.

4年間で少しずつ

心が離れていっている

Licensed material used with permission by Elite Daily