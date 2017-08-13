¿··¿¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥ê¤¬·îÈÎÌÜÉ¸Âæ¿ô¤ÎÌó4.8ÇÜ¤Î¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¿··¿¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥ê¤ÎÈ¯Çä¤«¤é1¥«·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ëTNGA¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï¿·³«È¯¤Î2.5L¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖTHS¶¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅëºÜ¡£²¿¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÀèÂå¤è¤ê¤â²Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿··¿¥«¥à¥ê¤Î¼õÃíÂæ¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7·î10Æü¤ÎÈ¯Çä¤«¤é1¥«·î¤Ë¤¢¤¿¤ë8·î9Æü»þÅÀ¤ÇÌó11,500Âæ¤È¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·îÈÎÌÜÉ¸Âæ¿ô¤Ï2,400Âæ¤Ç¤¹¤«¤éÈ¯É½Á°¤ÎÍ½Ìó¼õÃí¤ò´Þ¤à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìó4.8ÇÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾å¡¹¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¹¥Ä´ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤ÄÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡¢¡ÖTNGA¡ÊToyota New Global Architecture¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¿·³«È¯¤Î2.5L¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¡×¡¢¡ÖToyota Safety Sense P¤ÎÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥½¥Ê¡¼¤ÎÀßÄê¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÎºÎÍÑ¡×¡£
ÈÎÇäÎÏ¤Î¤¢¤ë¥È¥è¥¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2,400Âæ¤Î·îÈÎÌÜÉ¸Âæ¿ô¤Ï¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥À¥óÉü¸¢¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«º£¸å¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸/ÄÍÅÄ¾¡¹° ¼Ì¿¿/¾®ÎÓÏÂµ×¡Ë
¿··¿¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥ê¤¬·îÈÎÌÜÉ¸Âæ¿ô¤ÎÌó4.8ÇÜ¤Î¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©(http://clicccar.com/2017/08/13/500951/)