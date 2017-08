どこにでもあるような河原の石……。いえいえ、よく見てください。

両サイドに人がいることで、ものすごく大きな岩であることがわかりますね。

その他、混乱してしまう写真をご覧ください。

You're Going To Need To Take A Second Look

1.



ヨガをする女性2人。どっちがどっちの下半身?

2.



手前は床とイスではありません。テーブルとグラスです。

3.



歩き回れそうだけど堀の水。遠くに橋が見えますね。

4.



宮殿マン。

5.



ヤシの木ガール。

6.

[画像を見る]

首がっ!?

7.

[画像を見る]

口を吸われているのではなく、舌でなめられています。

8.

[画像を見る]

「お、落ちるー」

[画像を見る]

実際はこんな感じで撮影。

9.

[画像を見る]

女性は腕を回されているのではなく、U字まくらをしています。

10.

[画像を見る]

犬の彫刻……ではありません。

11.

[画像を見る]

立派なヒゲ……ではなく、上を向いた犬との2ショット。

12.

[画像を見る]

何を見てるの!?



以上12点。

2度見すること間違いなしの海外写真でした。