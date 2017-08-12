Àµ²òÎ¨¤ÏÌó2³ä¡ªÌäÂê¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´Ä¶¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÇöÃå¤Ç²ñ¼Ò¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©
»°É©ÅÅµ¡¥Ó¥ë¥Æ¥¯¥Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯20¡Á70Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥óÃË½÷¤Ë¡Ö²Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¶õÄ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×64.6¡ó
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×10.9¡ó
¡Ö¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×21.5¡ó
¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×3¡ó
¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¤È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¼¥ë¥Ó¥¹¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ìó8³ä¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤À¤¤¤Ö¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙÀµÁõ¤«¤é¤Î´ËÏÂ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
1°Ì¡¡¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¡×84.9¡ó
2°Ì¡¡¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×66.6¡ó
3°Ì¡¡¡ÖÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡×64.1¡ó
4°Ì¡¡¡Ö¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡×21.2¡ó
5°Ì¡¡¡Ö¥Á¥Î¥Ñ¥ó¡×18.1¡ó
Â¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â½ë¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÂ¦¤â½ë¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡¡2°Ì¤Î¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤â¥Í¥¯¥¿¥¤Æ±ÍÍ¤Ë¡¢±êÅ·²¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÄ¹Âµ¤òÃå¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¶ß¸µ¤¬¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âµ¤¬È¾Âµ¤Ç¤âÁ´Á³¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤¿¤À¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£4°Ì¤Î¡Ö¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡×¤ä5°Ì¤Î¡Ö¥Á¥Î¥Ñ¥ó¡×¤Ï¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤ËÉÔ¸þ¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£»äÅª¤Ë¤Ï½÷»Ò¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤ÉÎÃ¤·¤²¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ä³×·¤¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÉÔÊ¿Åù¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Àµ²òÎ¨¤ÏÌó2³ä¡ªÌäÂê¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ç¤Ï¤³¤ì¤À¤±ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¿¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡£Àµ¤·¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q.´Ä¶¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©
¡Ú1¡Û¡Ö°áÉþ¤ò·ÚÁõ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡ÊÎäË¼»þ¡Ë¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò28¡î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡Ú2¡Û¡Ö°áÉþ¤ò·ÚÁõ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡ÊÎäË¼»þ¡Ë¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò25¡î¡Á28¡î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡Ú3¡Û¡Ö°áÉþ¤ò·ÚÁõ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ²¹ÅÙ¡ÊÎäË¼»þ¡Ë¤¬28¡î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡Ú4¡Û¡Ö°áÉþ¤ò·ÚÁõ¤Ë¤·¤Æ¡¢²Æ¤Î´Ö¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¡ÊÎäË¼»þ¡Ë¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×
Åú¤¨¤Ï¡Ú3¡Û¤Î¡Ö°áÉþ¤ò·ÚÁõ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ²¹ÅÙ¡ÊÎäË¼»þ¡Ë¤¬28¡î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£Àµ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡»ä¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ú3¡Û¤ÎÀµ²òÎ¨¤Ï23.8¡ó¤ÈÌó2³ä¤Ç¡¢°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ú1¡Û¤Ç38.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÍÍ¡¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àþ°ú¤¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·ÚÁõ¤ÇÁ´Á³¥¢¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÇ®Ãæ¾É¤äÃ¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ò¹¯¤ËÃí°Õ¤·¤Æ½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¤¢¤ª¤¤¤¢¤ó¡Ë
¾ðÊóÄó¶¡¸µ¡§»°É©ÅÅµ¡¥Ó¥ë¥Æ¥¯¥Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
´Ä¶¾Ê¡¡¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º