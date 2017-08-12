資産の半分以上を寄付する「ギビングプレッジ富豪」20人
ザッカーバーグ、イーロン・マスク、マーク・ベニオフ…… 資産の半分以上を寄付すると「宣誓」した、大富豪たちの寄付先は？
「ギビングプレッジ」は、2010年にビル・ゲイツとウォーレン・バフェットが立ち上げた寄付啓蒙活動。呼びかけに応えた世界の大富豪が、「総資産の半分以上を慈善事業に寄付する」ことを、公式ウェブサイト上で宣誓する。
世界の寄付を牽引するとともに、死後でなく人生の早い段階から寄付を始めることで、寄付金の使い道や結果に関与できる仕組みでもある。現在の賛同者は、33歳から101歳の169人。うち、とくに影響力の大きい20人を選び、彼らの寄付金の行方を追った。
寄付先や額などは、「Chronicle of Philanthropy」および「Inside Philanthropy」のデータベースを用いた。匿名も多く、寄付先の網羅は難しいが、これらのデータは、主に寄付先への取材に基づく。以下、資産が多い順に20人を紹介する。
1. ビル＆メリンダ・ゲイツ
マイクロソフト共同創業者&妻。資産885億ドル。ゲイツ財団は資産400億ドル超、世界最大の慈善基金財団。
寄付分野：医療、貧困、教育
寄付先：GAVI Alliance（ワクチン支援：15億ドル）、United Negro College Fund, Inc.（奨学金：15億ドル）、Alliance for a Green Revolution in Africa（アフリカ農業支援）
2. ウォーレン・バフェット（86）
投資会社バークシャー・ハサウェイCEO。資産742億ドル。2006年、300億ドルをゲイツ財団に寄付すると宣言。
寄付分野：教育、保健、経済発展、核、子ども
寄付先：Bill & Melinda Gates Foundation（300億ドル）、一族の財団［Susan Thompson（教育）、Howard G. Buffett（飢餓）、NoVo（女性）、Sherwood（子ども）
バフェットの寄付は”ハンズオフ”型。信頼できる人物に、富を一元信託する。バフェットは資産の99％を寄付すると宣言しており、83％はゲイツ財団へ、残りは一族のもつ4つの財団へ投じる。ゲイツ財団への寄付は、自社株1000万株のうち年5%ずつの譲渡を基本とするが、バフェットのいつもの投資スタイルと同じく、譲渡額はゲイツ財団の”前年度のパフォーマンス”に応じて変動する契約だ。
3. マーク・ザッカーバーグ（33）＆プリシラ チャン
フェイスブック創業者とその妻。資産633億ドル。自身の財団にフェイスブック株の99％（450億ドル）を寄付すると宣言。
寄付分野：教育、医療、エネルギー
寄付先：Biohub（疾病予防・治療の基礎研究：6億ドル）、Breakthrough Energy Coalition（クリーンエネルギーファンド）、Andela（アフリカにおけるエンジニア育成）
2015年の女児誕生を契機に、自社株の99％を寄付すると宣言。ChanZuckerberg Initiativeを通し、教育、医療などに長期投資を行う。同団体はLLCであり、拠出先は非営利組織に限定されない。インパクト投資を含めた幅広い取り組みが行われている。
4. ラリー・エリソン（72）
オラクル共同創業者。資産558億ドル。母や共同創業者がガンで死去したため、老化・医療分野に最も力を注ぐ。
寄付分野：医療（老化）、野生動物、教育
寄付先：Ellison Medical Foundation（老化・がん研究）、The Lawrence Ellison Foundation（野生動物・環境）、University of Southern California
5. マイケル・ブルームバーグ（75）
通信会社ブルームバーグ創業者・現CEO、元ニューヨーク市長。資産498億ドル。最大の寄付先は母校ジョンズ・ホプキンズ。
寄付分野：教育、健康、環境
寄付先：ジョンズ・ホプキンズ大学（10億ドル）、C40 Cities Climate Leadership Group（地球温暖化）、Bloombergs Arts Advancement Initiative（NY市アート）
6. ポール・アレン（64）
「ギビングプレッジ」は、2010年にビル・ゲイツとウォーレン・バフェットが立ち上げた寄付啓蒙活動。呼びかけに応えた世界の大富豪が、「総資産の半分以上を慈善事業に寄付する」ことを、公式ウェブサイト上で宣誓する。
世界の寄付を牽引するとともに、死後でなく人生の早い段階から寄付を始めることで、寄付金の使い道や結果に関与できる仕組みでもある。現在の賛同者は、33歳から101歳の169人。うち、とくに影響力の大きい20人を選び、彼らの寄付金の行方を追った。
寄付先や額などは、「Chronicle of Philanthropy」および「Inside Philanthropy」のデータベースを用いた。匿名も多く、寄付先の網羅は難しいが、これらのデータは、主に寄付先への取材に基づく。以下、資産が多い順に20人を紹介する。
1. ビル＆メリンダ・ゲイツ
マイクロソフト共同創業者&妻。資産885億ドル。ゲイツ財団は資産400億ドル超、世界最大の慈善基金財団。
寄付分野：医療、貧困、教育
寄付先：GAVI Alliance（ワクチン支援：15億ドル）、United Negro College Fund, Inc.（奨学金：15億ドル）、Alliance for a Green Revolution in Africa（アフリカ農業支援）
2. ウォーレン・バフェット（86）
投資会社バークシャー・ハサウェイCEO。資産742億ドル。2006年、300億ドルをゲイツ財団に寄付すると宣言。
寄付分野：教育、保健、経済発展、核、子ども
寄付先：Bill & Melinda Gates Foundation（300億ドル）、一族の財団［Susan Thompson（教育）、Howard G. Buffett（飢餓）、NoVo（女性）、Sherwood（子ども）
バフェットの寄付は”ハンズオフ”型。信頼できる人物に、富を一元信託する。バフェットは資産の99％を寄付すると宣言しており、83％はゲイツ財団へ、残りは一族のもつ4つの財団へ投じる。ゲイツ財団への寄付は、自社株1000万株のうち年5%ずつの譲渡を基本とするが、バフェットのいつもの投資スタイルと同じく、譲渡額はゲイツ財団の”前年度のパフォーマンス”に応じて変動する契約だ。
3. マーク・ザッカーバーグ（33）＆プリシラ チャン
フェイスブック創業者とその妻。資産633億ドル。自身の財団にフェイスブック株の99％（450億ドル）を寄付すると宣言。
寄付分野：教育、医療、エネルギー
寄付先：Biohub（疾病予防・治療の基礎研究：6億ドル）、Breakthrough Energy Coalition（クリーンエネルギーファンド）、Andela（アフリカにおけるエンジニア育成）
2015年の女児誕生を契機に、自社株の99％を寄付すると宣言。ChanZuckerberg Initiativeを通し、教育、医療などに長期投資を行う。同団体はLLCであり、拠出先は非営利組織に限定されない。インパクト投資を含めた幅広い取り組みが行われている。
4. ラリー・エリソン（72）
オラクル共同創業者。資産558億ドル。母や共同創業者がガンで死去したため、老化・医療分野に最も力を注ぐ。
寄付分野：医療（老化）、野生動物、教育
寄付先：Ellison Medical Foundation（老化・がん研究）、The Lawrence Ellison Foundation（野生動物・環境）、University of Southern California
5. マイケル・ブルームバーグ（75）
通信会社ブルームバーグ創業者・現CEO、元ニューヨーク市長。資産498億ドル。最大の寄付先は母校ジョンズ・ホプキンズ。
寄付分野：教育、健康、環境
寄付先：ジョンズ・ホプキンズ大学（10億ドル）、C40 Cities Climate Leadership Group（地球温暖化）、Bloombergs Arts Advancement Initiative（NY市アート）
6. ポール・アレン（64）