iPhone8からはホームボタンがディスプレイ内に埋め込まれると考えられており、それに伴ってユーザーインターフェースも変化することが予測されます。iPhone8で動作するiOS11は一体どのようなものとなるのか想像はつきませんが、デベロッパーによって公開された動画でイメージは湧くかも知れません。

Twitterで@Rutherlingが公開した動画は、iPhone8で動くiOS11を模した自作のアプリをiPhone7 Plusで動かすというものです。仮想ホームボタンを押したり、ヘルスケアアプリを起動/終了させたり、ステータスバーを上から下にスワイプすることでロック画面に移行したりしている様子が動画では確認できます。



@stroughtonsmith embrace the cutout with the wallpaper. Could explain why the wallet app isn't translucent in iOS 11 pic.twitter.com/aFzX56L6iD

— rutherling (@Rutherling) August 11, 2017