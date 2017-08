#ディズニー夏祭り #スペシャルセット ☆ #チキンとラタトゥイユのわさびクリーミーサンド トマト風味のパンで大人な#サンドイッチ #ピーチゼリー 飲み物チョイス #スーベニアランチケース付き 初めての形で、ボストンタイプだから使いやすいかも…☆ * #りんごのカップデザート 追加注文 * * #disneyresort #disneyland #tokyodisneyland #東京ディズニーランド #スウィートハートカフェ #夏祭りメニュー #限定 #アイスカフェラテチョイス #スーベニア #コレクション #チップ #デール #クラリス #娘の麦茶パックが写りこみ

A post shared by yukie muto (@yuukie753nw) on Jul 16, 2017 at 7:49am PDT