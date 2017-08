© U-NEXT Co., Ltd. All Rights Reserved.

昨年の夏に劇場公開され驚異的な大ヒットを記録した『君の名は。』。DVD/Blu-rayの販売やレンタルも開始となり、お盆に見ようと思ってる人も多いのではないでしょうか。

そんななか『君の名は。』を完全無料で見る方法を見つけたので、紹介します!もちろん、違法アップロードなどではありませんよ。

それは『U-NEXT』の「31日間無料トライアル」を使う方法です。この方法を使えば『君の名は。』が完全無料で見られてしまうんです。さらに『秒速5センチメートル』などの新海誠監督作品も無料で見放題なんです。

この記事では『U-NEXT』の「31日間無料トライアル」の登録方法から『君の名は。』を視聴する方法まで全て紹介します。

お盆は無料で『君の名は。』を見て過ごすなんて最高じゃないですか♪

U-NEXTとは?

まずは、U-NEXTとはどんなサービスなのかを簡単に説明します。

U-NEXTは月額1,990円で「見放題作品」が見放題、「レンタル配信作品」を借りるためのポイントが毎月1,200pt付与されるサービスです。見放題+レンタルというのがU-NEXTの特徴です。

「レンタル配信作品」は見放題形式では配信が難しい最新作が揃っています。その最新作を月々付与されるポイントを使って借りることで、いち早く楽しむことができます。

そして「31日間無料トライアル」をすると、31日間無料なのにレンタル配信作品を借りられるポイントが600pt付与されるんです。

この無料トライアルでもらえる600ptを使って『君の名は。』をレンタルすれば、無料で見ることができるというわけです。

「31日間無料トライアル」登録方法

まずは『U-NEXT』のサイトにアクセスします。

→U-NEXT<ユーネクスト>│映画・ドラマ・アニメのオンラインレンタル

【31日間無料】のボタンをタップし進み、情報を入力しましょう。





次に、手続き内容の確認を行いましょう。このとき、いつまでに無料で解約できるか確認するのを忘れずに。

支払い方法はクレジットカードの他にdocomo・au・SoftBankのキャリア決済にも対応していますよ。





これで、登録完了です。

画面上の【U-NEXT】ロゴをタップし、トップページに戻りましょう。





『君の名は。』を見る方法

トップページの右上にある虫眼鏡マークから検索し、『君の名は。』のページに行きます。





『君の名は。』のページで再生ボタンが表示された部分をタップします。すると、購入の画面になります。

2日間レンタルは540円(税込)となっており、購入した時刻から48時間のみ視聴可能となります。灰色になっているボタンが「ポイントを利用して0円でレンタル」となっていることを確認して、このボタンをタップしましょう。





アプリで再生しよう

次に、スマホでの再生はアプリが必要となるので、ダウンロードがまだの場合はアプリのダウンロードを行います。

アプリを起動したら、左上のメニューボタンから【設定・サポート】をタップ。





【ログイン】をタップし、IDの部分に先ほど登録したメールアドレス、パスワードをそれぞれ入力してログインしましょう。





購入した『君の名は。』は、メニュー内「購入済み」のなかにあります。ここから、再生をすればOKです。





新海誠監督作品が見放題

さらに、『U-NEXT』では『秒速5センチメートル』などの新海誠監督作品が「見放題作品」として配信されています。

『君の名は。』を見終わったら、これらの作品も無料で楽しんじゃいましょう!





『U-NEXT』はスマホだけじゃなく、PCやテレビなどのあらゆるデバイスに対応しています。大画面で見たい人にもオススメのサービスです。

「31日間無料トライアル」の期間中はいつでも無料で解約できるので気軽に始められます。この夏は『君の名は。』を無料で楽しんじゃいましょう!

U-NEXT『君の名は。』特設サイトはコチラ

→君の名は。大好評配信中!| U-NEXT | 無料トライアル実施中!