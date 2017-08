世界中で引っ張りだこのスーパーモデル、ケンダル・ジェナーが食事代とは別にチップを払わなかったとしてネットで話題になっている。

現地時間4日にニューヨークのブルックリンにあるレストラン・バー「Baby’s All Right」で楽しい時間を過ごした。しかし、その時のお会計で、チップを1円も払わなかったと思わすようなレシートの写真が、「Baby’s All Right」のインスタグラムにて公開された。アメリカのレストランやバーでは、通常お会計の際に一緒にチップを払うのだが、その料金は自分で決めることができる。チップをいくら払うかは、税抜きの金額 (sub total) の何%と計算するのが基本だが、どんなサービスを受けたか、それに対していくらチップを支払うかは人それぞれ。そのチップ代は自身で記入し、合計された金額を支払うというステムが一般的だ。

レシートには、「JENNER/KENDALL N」と表記されていて、サイン欄にはケンダルのものと思われるサインがある。飲食代は24ドル。しかしその「Tip:」の欄は空欄。一見写真だけを見れば、チップを渡さず飲食代だけ払ったと思われるものになっている。何百万ドルものギャラをもらう彼女は、チップを払うことをためらう理由はないはず。よっぽどウェイトレスの対応が悪かったのか?それとも、ケチな一面をもっているのか?その真相は、写真が投稿された3日後にケンダル本人のツイッターを通して、「ワオ。次から現金でチップを払わないわ」とコメント。それに加えて、彼女の異父姉であるクロエ・カーダシアンも「みんなほんっとイタイわね。いつも騒ぐんだから」と彼女自身のツイッターで言及。本人たちのコメントが発表されてから、そのレシート写真の投稿は後日削除されていた。

現金でチップを直接ウェイトレスに渡したにも関わらず、たった1枚のレシートでケチだ!などとコメントされたケンダル。小さなことで騒がれる人気者の彼女は現金でチップを払うことに用心深くなるだろう。