DCコミックスのヒーローを主人公にした米ドラマシリーズ「THE FLASH/フラッシュ」に、ゴム人間のように自由に体の曲げ伸ばしができるエロンゲイテッドマン/ラルフ・ディブニーが登場するとTVLineなどが報じた。

演じるのは、米テレビドラマ「ザ・ヤング・アンド・ザ・レストレス(原題) / The Young and the Restless」でカイル・アボット役を務めるハートリー・ソーヤー。ラルフは言葉が巧みな私立探偵で、その調査能力はバットマンに引けを取らないそう。彼は自分のスーパーパワーを使ってチーム・フラッシュに協力し、セントラルシティ最大の謎の解決に手を貸すという。

第4シーズンにはヴィランのザ・シンカー(ニール・サンディランズ)が登場するほか、映画『マチェーテ』のダニー・トレホが賞金稼ぎジプシー(ジェシカ・カマチョ)の父親役で出演することも発表されている。(澤田理沙)