Kanazawa Ice Cream🍦 It is hard to melt because it is made using strawberry polyphenols.😳 Use only natural materials👍 #kanazawa #icecream #strawberry #natural #organic #アイスクリーム #🍦#いちご #ポリフェノール #天然素材 #金座和アイス

A post shared by yo_komazou (@yo_komazou) on Jul 29, 2017 at 7:55am PDT