歌手のアリアナ・グランデが、初のベストアルバム「ザ・ベスト」を発売することが分かった。

今月10日、12日、13日の3日間、千葉の幕張メッセで行われる公演のために来日中のアリアナ。そんなアリアナが今年9月27日にベストアルバム「ザ・ベスト」をリリースする。

日本デビューシングル「Baby I」や大ヒット曲「Break Free」、「Problem」をはじめ、ディズニー映画『美女と野獣』(17)の主題歌「Beauty and the Beast」も収録される豪華な1枚。

今回のベストアルバムは親日家のアリアナが日本にだけ贈る“プレゼント”だとのこと。ファンの大満足のアルバムとなりそうだ。

■作品情報

アリアナ・グランデ

CD:「ザ・ベスト」 2,200円(税抜)/UICU-9092

CD+DVD:「ザ・ベスト〜デラックス・エディション」 3,500円(税抜)/UICU-9091 *ジャケ写ポスター封入予定

Blu-Ray:「ザ・ベスト」 4,500円(税抜)/UIXU-9001

▼トラックリスト

1.ブレイク・フリー feat. ゼッド/Break Free feat. Zedd

2.プロブレム feat. イギー・アゼリア/Problem feat. Iggy Azalea

3.ベイビー・アイ/Baby I

4.イントゥ・ユー/Into You

5.バン・バン (ジェシー・J+アリアナ・グランデ+ニッキー・ミナージュ)/Bang Bang (Jessie J + Ariana Grande + Nicki Minaj)

6.サイド・トゥ・サイド feat. ニッキー・ミナージュ/Side to Side feat. Nicki Minaj

7.ワン・ラスト・タイム/One Last Time

8.ザ・ウェイ feat. マック・ミラー/The Way feat. Mac Miller

9.ビー・オールライト/Be Alright

10.ラヴ・ミー・ハーダー (アリアナ・グランデ&ザ・ウィークエンド)/Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd)

11.エヴリデイ feat. フューチャー/Everyday feat. Future

12.ライト・ゼア feat. ビッグ・ショーン/Right There feat. Big Sean

13.グリーディー/Greedy

14.ピアノ/Piano

15.デンジャラス・ウーマン/Dangerous Woman

16.ベスト・ミステイク feat. ビッグ・ショーン/Best Mistake feat. Big Sean

17.フェイス feat. アリアナ・グランデ (スティーヴィー・ワンダー)/Faith feat. Ariana Grande (Stevie Wonder)

18.美女と野獣 (アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド)/Beauty and the Beast (Ariana Grande & John Legend)