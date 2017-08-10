アリアナ・グランデ、来月初のベストアルバム「ザ・ベスト」を発売へ
歌手のアリアナ・グランデが、初のベストアルバム「ザ・ベスト」を発売することが分かった。
今月10日、12日、13日の3日間、千葉の幕張メッセで行われる公演のために来日中のアリアナ。そんなアリアナが今年9月27日にベストアルバム「ザ・ベスト」をリリースする。
日本デビューシングル「Baby I」や大ヒット曲「Break Free」、「Problem」をはじめ、ディズニー映画『美女と野獣』(17)の主題歌「Beauty and the Beast」も収録される豪華な1枚。
今回のベストアルバムは親日家のアリアナが日本にだけ贈る“プレゼント”だとのこと。ファンの大満足のアルバムとなりそうだ。
■作品情報
アリアナ・グランデ
CD：「ザ・ベスト」 2,200円（税抜）／UICU-9092
CD+DVD：「ザ・ベスト〜デラックス・エディション」 3,500円（税抜）／UICU-9091 ＊ジャケ写ポスター封入予定
Blu-Ray：「ザ・ベスト」 4,500円（税抜）／UIXU-9001
▼トラックリスト
1.ブレイク・フリー feat. ゼッド／Break Free feat. Zedd
2.プロブレム feat. イギー・アゼリア／Problem feat. Iggy Azalea
3.ベイビー・アイ／Baby I
4.イントゥ・ユー／Into You
5.バン・バン （ジェシー・J＋アリアナ・グランデ＋ニッキー・ミナージュ)／Bang Bang (Jessie J + Ariana Grande + Nicki Minaj)
6.サイド・トゥ・サイド feat. ニッキー・ミナージュ／Side to Side feat. Nicki Minaj
7.ワン・ラスト・タイム／One Last Time
8.ザ・ウェイ feat. マック・ミラー／The Way feat. Mac Miller
9.ビー・オールライト／Be Alright
10.ラヴ・ミー・ハーダー （アリアナ・グランデ＆ザ・ウィークエンド）／Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd)
11.エヴリデイ feat. フューチャー／Everyday feat. Future
12.ライト・ゼア feat. ビッグ・ショーン／Right There feat. Big Sean
13.グリーディー／Greedy
14.ピアノ／Piano
15.デンジャラス・ウーマン／Dangerous Woman
16.ベスト・ミステイク feat. ビッグ・ショーン／Best Mistake feat. Big Sean
17.フェイス feat. アリアナ・グランデ （スティーヴィー・ワンダー）／Faith feat. Ariana Grande (Stevie Wonder)
18.美女と野獣 （アリアナ・グランデ＆ジョン・レジェンド）／Beauty and the Beast (Ariana Grande & John Legend)